Delegado salva bebÃª que estava morrendo engasgado no Tijuca

O delegado-adjunto da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, Fabrício Dias dos Santos, foi um ‘herói’ ao salvar um bebê que estava morrendo engasgado no começo da tarde desta terça-feira (21), no bairro Jardim Tijuca.

De acordo com as informações policiais, o delegado saia da delegacia para almoçar quando viu uma mulher correndo apenas de toalha pela Avenida Souto Maior. Acreditando ser uma vítima de violência doméstica, ele se aproximou para tentar conversar com a mesma.

Ao chegar mais perto, notou que havia uma segunda mulher que tinha em seus braços um bebê. Em desespero elas afirmaram que a criança estava morrendo, pois não conseguia respirar.

O delegado verificou que o bebê estava com o corpo mole e com a coloração da pele alterada. Como bombeiros estavam em atendimento externo, o policial pegou a criança e de imediato realizou a manobra de Heimlich, para desengasgo.

O bebê foi apoiado em um dos antebraços de Santos, sendo posicionada de cabeça para baixo e em seu dorso foram realizadas compressões com a palma da mão. Prontamente a criança retomou a respiração e passou a chorar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, via ligação para o número 193, sendo informado que uma viatura seria deslocada para atendimento da ocorrência. Ao verificar que a criança ainda estava com o corpo mole o comunicante decidiu conduzi-la, juntamente com a genitora, ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Na unidade hospitalar a criança foi devidamente avaliada e permanece sob observação, aparentemente sem riscos.

