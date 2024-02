Denunciado por agredir o pai idoso, homem é preso por desacato à polícia

Um homem, de 62 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (12) após xingar uma equipe da Polícia Militar que investigava uma denúncia de maus-tratos contra o seu pai, um idoso, em Rio Verde de Mato Grosso, cidade a 205 quilômetros de Campo Grande.

Vizinhos teriam acionado a Polícia Militar relatando que o filho estaria agredindo o próprio pai, um idoso. No entanto, ao chegarem no local, policiais tentaram falar com o idoso, que com dificuldades na fala, fez sinais informando que não foi agredido pelo filho, além de não apresentar sinais de agressão.

O homem, no entanto, apresentou agressividade ao ser indagado pelos policiais, gritando e afirmando que a equipe estava o incomodando. Ao darem as costas, os suspeitos foram alvos de xingamentos por parte do homem. “Vão a merda! Seus filhos das putas”, relataram os policiais sobre os insultos proferidos.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que resistiu a prisão. Ele foi conduzido até a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como desacato e resistência.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também