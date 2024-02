Denúncias no Ligue 180 tiveram alta de 25% em 2023

Segundo dados do Ministério das Mulheres, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, recebeu um total de 568,6 mil ligações em 2023, o que equivale a 1.558 ligações por dia, um aumento de 23% em relação às denúncias feitas em 2022.

De acordo com a pasta, foram registradas 87,7 mil denúncias em 2022. Em comparação, foram feitas 114,6 mil denúncias no ano passado.

Também houve um aumento na quantidade de violações denunciadas por meio do Ligue 180, que passou de 442,4 mil para 596,6 mil, alta de 25,8%. A metodologia utilizada pelo canal permite que uma denúncia contenha mais de um tipo de violação.

No total, 91,52% das denúncias recebidas são referentes a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou patrimonial, enquanto 5,63% dizem respeito ao impedimento de as mulheres usufruírem de sua liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão

