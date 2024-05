Depois de 'uns copos' de whisky, homem bate carro em caçamba de entulho

Homem, de 68 anos, foi detido depois de bater o carro que conduzia contra uma caçamba de entulho, na Rua Almir de Lafite, na região central de Costa Rica. O acidente aconteceu na tarde de domingo (26).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Ao chegar, encontraram o idoso sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, com uma lesão na boca.

Ele acabou sendo levado para o hospital. Para os policiais, ele negou fazer o teste do bafômetro, mas afirmou ter bebido ‘uns copos’ whisky em uma festa.

Na sequência, ele pegou o Volkswagen Gol para ir embora, momento em que colidiu contra uma caçamba de entulho.

Diante da situação, depois de receber atendimento médico, o homem foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como dirigir sob influência de álcool.

