Desacordo comercial termina em confusão e pancadaria no Itamaracá

Durante o início da noite desta segunda-feira (19), dois homens, de 51 e 31 anos, trocaram agressões em frente a um estabelecimento comercial por conta de uma possível cobrança de dívida que era feita, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz mais novo explicou para a polícia que estaria procurando a outra parte para negociar a dívida passada, mas que em determinado momento, os ânimos se exaltaram.

Em sua versão, a vítima relatou que possui limitação física em sua perna e no meio da discussão, se desequilibrou e apoiou sua muleta nas pernas do suspeito, gerando revolta e que o suspeito passou agredi-lo com socos em seu resto, causando sangramento em seu nariz.

Porém, quando a Polícia Militar ouviu a versão do homem apontado como autor, recebeu a versão de que houve sim de fato um encontro para negociar o desacordo comercial, só que a briga teria iniciado após a vítima ter dado um golpe nele com sua muleta e que isso gerou uma revolta e por isso revidou.

O acusado aponta ainda que câmeras de segurança do seu comércio teriam registrado a ação e prometeu entregar em momento oportuno na delegacia.

A mulher da vítima, de 31 anos, tentou apartar e socorrer seu marido que estava com sangramento no nariz, mas também teria levado um soco no pulso e no peito durante a confusão.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato.

