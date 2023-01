Família procura adolescente que desapareceu na Vila Planalto

A adolescente Hanelyze Pimenta de 13 anos sumiu na madrugada desta quarta-feira (25), na região da Vila Planalto.



A mãe, Suzimar Rocha Viedes Pimenta, conta que antes da menina desaparecer, houve um desentendimento, devido as tarefas domésticas da casa. Hanelyze sumiu por volta da 0h e Suzimar conta que já entrou em contato com uma amiga da menina, mas ainda não sabe o paradeiro.



Após a briga, a mãe tomou o celular de Hanelyze Pimenta, e não consegue contato com a filha, que também já havia sumido em janeiro do ano passado. “Na última vez achamos que ela tinha sido sequestrada, mas agora ela saiu por que quis deixou um bilhete", disse a comerciante.

Cabe ressaltar, que subtrair menor de dezoito anos ou impedir que ele fique ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, pode gerar pena de detenção, de dois meses a dois anos, conforme crime previsto no artigo 249, do CPB.

