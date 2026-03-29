Desaparecido há dias, homem é encontrado morto em residência do Nova Lima

José Santos da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência, na manhã deste domingo, dia 29, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.
A vítima era dada como desaparecida, pois desde quinta-feira, dia 26, não era vista por familiares e amigos.
Segundo consta no registro policial, José tinha problemas psiquiátricos e também era usuário de drogas.
Ainda conforme o relato, pessoas sentiram um forte odor vindo de um dos cômodos da residência e ao acionarem as autoridades, foi verificado que ele já estava sem sinais vitais.
A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local realizando os levantamentos de praxe.Reportar Erro
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