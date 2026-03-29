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Desaparecido há dias, homem é encontrado morto em residência do Nova Lima

Vítima tinha problemas psiquiátricos e era usuário de drogas

29 março 2026 - 15h45Vinicius Costa e Vinicius Santos
Local onde aconteceram os fatosLocal onde aconteceram os fatos   (WhatsApp/JD1)

José Santos da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência, na manhã deste domingo, dia 29, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A vítima era dada como desaparecida, pois desde quinta-feira, dia 26, não era vista por familiares e amigos.

Segundo consta no registro policial, José tinha problemas psiquiátricos e também era usuário de drogas.

Ainda conforme o relato, pessoas sentiram um forte odor vindo de um dos cômodos da residência e ao acionarem as autoridades, foi verificado que ele já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local realizando os levantamentos de praxe.

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