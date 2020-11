O chargista, Marco Antonio Rosa Borges, de 54 anos, está desaparecido desde as 7h40min de sábado (21), quando foi visto pela última vez no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Marco saiu para ir até a casa de uma mulher, onde iria fazer massagem, familiares conseguiram imagens dele, até uma quadra antes de chegar no local.O celular dele só da desligado e ele foi visto pela última vez na rua Padre João Cripa, esquina com a Rua Antonieta de Castro.

Ele que mora com os pais, que já são bem de idade, não costuma ficar longe de casa. Os familiares já foram na casa desta mulher, mas ela não está lá, um cachorro que ela tem, não está no local. Em contato com a mulher, a família relata que ela desconversa, diz que ele não chegou ao local.

Mas foi informado ao jornal, que a última foto que ele enviou, foi a deles dois juntos, para o celular dela.

A família do chargista, já procurou a polícia, mas como ele é adulto, as investigações só começam depois de 48 horas do desaparecimento.

Ele estava com uma regata azul, bermuda jeans e tênis. Quem tiver qualquer informação, entrar em contato com a família através do (67) 99266-7488 / 99165-8403 ou diretamente com a polícia pelo 190.

