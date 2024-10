Desconfiado de traição, homem esfaqueia ex no pescoço e a deixa sangrando para morrer em MS

A jovem Aline Michely Bandeira da Silva, de 23 anos, foi brutalmente esfaqueada pelo ex-namorado, identificado como Leonardo Felipe Maia Couto, durante a madrugada desta quinta-feira (31), na Rua Antônio de Barros Guerra, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o casal está separado há 15 dias, mas o homem não aceita o fim do relacionamento. Na noite de ontem, ele foi até a casa em que a vítima mora com os pais, pedindo para conversar.

Em terminado momento, Leonardo teria usado uma faca para atingir Aline na barriga e no pescoço. Diante da situação grave, um tio da vítima a colocou dentro do carro e a levou para o Hospital Auxiliadora, onde ela passou por cirurgia de emergência.

Por conta da gravidade do ferimento, Aline precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficará internada.

Depois de golpear a ex, o rapaz fugiu do local, mas foi encontrado pelas autoridades enquanto tentava chegar em casa. Ele foi abordado na Av. Custódio Andries, ao lado do Cemitério Municipal, recebendo voz de prisão e encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Durante a revista, a faca usada no ataque foi encontrada em sua cintura.

Ao ser interrogado, ele contou que cometeu o crime pois estava desconfiado que Aline estava tendo um caso um caso. Por isso, tomado pela raiva, Leonardo foi até o local para confrontá-la. Após uma discussão, Aline teria pedido repetidamente que ele se retirasse, o que foi ignorado por Couto. Em seguida, ele a segurou pelo pescoço e sacou a faca, ameaçando-a.

O caso segue sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também