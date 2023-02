Desentendimento em boate termina com jovem esfaqueado na Capital

Um desentendimento em uma boate na madrugada deste sábado (25) terminou com um jovem, de 23 anos, ferido com golpe de faca, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O corte atingiu a região do tórax do rapaz que foi socorrido consciente e sem gravidade.

Conforme a ocorrência, a vítima estava em uma boate localizada no bairro, quando acabou tendo um desentendimento com um homem desconhecido. Após sair do local, já perto da sua casa, supostamente, o indivíduo o seguiu e iniciaram uma briga, onde houve luta corporal, em determinado momento, o autor desferiu uma facada no jovem.

O corte acertou a região direita do tórax, mas ele permaneceu consciente e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

A vítima ainda relatou à polícia que não soube identificar o autor. Vizinhos próximos ao local confirmaram a briga. O caso foi registrado na Depac Cepol e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também