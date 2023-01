Detento é assassinado a tiros por pistoleiro na estrada da Gameleira

Um detento do presídio da Gameleira, ainda não identificado, foi assassinado com vários tiros na manhã desta sexta-feira (13) por um pistoleiro em uma motocicleta. O caso aconteceu próximo a um posto de combustível na região do macroanel, na BR-262 com junção a MS-455.

Segundo as primeiras informações, a vítima seguia para o trabalho já que supostamente estaria no regime semi-aberto, levado pelo ônibus destinado aos trabalhadores

Porém, o autor do assassinato fez um primeiro disparo e quando o homem tentou descer do ônibus e fugir, foi alcançado e recebeu diversos disparos, caindo em uma ribanceira próximo às margens da BR-262.

A Polícia Militar está pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, a vítima já estava sem os sinais vitais.

É aguardado a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil para averiguar mais detalhes.

