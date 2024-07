Detento é morto asfixiado em cela da Máxima no Noroeste

Roberto Pereira de Souza, de 41 anos, morreu ao ser asfixiado dentro de uma das celas da Penitencia Máxima de Campo Grande – Jair Ferreira de Carvalho. Ele foi encontrado durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (8).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o policial penal encontrou a vítima sem sinais vitais ao abrir as celas para entregar os alimentos aos internos. Roberto estava imóvel, sem sinais vitais, envolto em um lençol na cama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, constatando o óbito do detento. Durante perícia, foi verificado que o lençol possuía secreções, que indicavam possíveis indícios de morte por asfixia.

Além disso, os detentos que teriam asfixiado a vítima ainda tiveram o trabalho de enrolar o corpo em um lençol, cruzando as mãos sobre o peito. A relação dos internos, que estavam na mesma cela que Roberto, foi entre as autoridades policiais.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na 3° Delegacia de Polícia Civil.

