Deu ruim: Bêbado e sem CNH, idoso bate em viatura da PM e vai preso

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante, na noite dessa sexta-feira (7), após colidir com uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na via DF-001. Segundo os militares, no momento da abordagem o idoso apresentava sinais de embriaguez e disse que não tinha habilitação para dirigir.

Conforme o Metrópoles. ele foi encaminhado à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). No momento da colisão, os PMs encaminhavam-se a um endereço no Lago Sul para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Os militares contaram que ao passarem por um quebra-molas na altura do condomínio Quintas do Alvorada, próximo a DF-001, a viatura onde estavam foi atingida por um veículo modelo Mitsubishi Asx 2.0.

Ao descerem para abordar o motorista, os militares perceberam que o condutor apresentava “fala descompassada” e “andar cambaleante”.

O idoso chegou a fazer o teste do bafômetro – que acusou a presença de 0,76 mg/l de álcool por litro de ar expelido – e assumiu ter ingerido bebida alcoólica.

Durante conversa com os policiais, o homem, que estava acompanhado da esposa grávida, informou, ainda, que não tem habilitação para dirigir. O idoso responderá por embriaguez ao volante e por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

