Deu ruim: Foragido da JustiÃ§a Ã© preso transportando mais de 300kg de maconha

Jovem, de 25 anos, foi preso ao ser detido com mais de 300 kg de droga em um caminhão baú na MS-487, em Naviraí, neste domingo (25). Ele foi pego ao parar em uma barreira sanitária da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (IAGRO), feita pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

O homem informou que transportava leite, porém, os policiais resolveram verificar a carga e perceberam que, na verdade, o veículo era de transporte de pescado, pertencente a uma empresa de Itajaí, em Santa Catarina.

Nele, havia 735 caixas vazias com odor de peixe. À frente do baú, em caixas de pescado, embaixo das demais, a equipe encontrou e apreendeu 323 kg de maconha distribuídos em 336 tabletes. A maconha e o veículo foram aprendidos.

O condutor, residente em Itajaí, afirmou que havia carregado a maconha na cidade de Dourados, depois de ter descarregado pescado, e deixaria a droga no caminho, no Distrito de Porto Camargo, no município de Icaraíma, no Paraná, e recusou-se a dar mais informações.

Após checagem da ficha criminal do traficante, os Policiais verificaram que havia um mandado de prisão contra ele, por falta de pagamento de pensão alimentícia pela comarca de Itajaí.

Foi dada voz de prisão ao traficante e ele foi conduzido com a droga e o veículo apreendidos à delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com pena prevista de cinco a quinze anos de reclusão. O mandado de prisão também foi cumprido e o criminoso foi colocado à disposição da justiça.

