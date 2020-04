Deu ruim – Ladrão se corta durante furto em loja do centro

Weverton Ocampos de Oliveira, de 24 anos, foi socorrido com ferimentos causados por quebrar uma porta de vidro e depois preso na noite dessa segunda-feira (6), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi detido por um vigilante após ele quebrar a blindex de uma loja de roupa no centro da capital e ficar ferido. Uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana fazia rondas pela rua 14 de julho quando se deparou com o vigilante e o suspeito.



Ainda de acordo com o registro, o comparsa dele fugiu do local. Weverton foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e após ser medicado e receber alta, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

