Devendo traficante, casal é espancado dentro da própria casa por 'cobradores'

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos na noite de quarta-feira (8) após eles terem tentado matar um homem por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, em Deodápolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, os acusados invadiram a casa das vítimas derrubando o portão. Eles agrediram o casal de moradores com pedaço de caibro. A esposa do alvo das agressões contou a polícia que a confusão aconteceu por causa de dividas do marido relacionado a drogas.

Segundo ela, os autores invadiram a residência e começaram a espancar seu esposo, momento em que ela entrou na tentativa de protegê-lo, sendo goleá-la várias vezes por um dos acusados.

O homem foi socorrido com diversas lesões, sendo internado em estado grave. Ele teve traumatismo craniano e fratura da vértebra cervical C1, além de apresentar outras lesões pelo corpo. Já a mulher mostrou as lesões em seus braços e vermelhidão na região lombar e também reclamava de dor em uma região da cabeça.

Com a identificação parcial dos autores, as equipes policiais saíram em diligências pela cidade, os localizando em casa. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como lesão corporal e homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, na forma tentada.

