Dez pessoas sÃ£o presas em flagrante durante operaÃ§Ã£o contra o trÃ¡fico de drogas em NaviraÃ­

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu 10 pessoas em flagrante na manhã desta quinta-feira (19), durante a operação “Interdictum”, que teve como objetivo combater o tráfico de drogas em Naviraí.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. A ação resultou no fechamento de seis pontos de venda de drogas, conhecidos como “bocas de fumo”, principalmente na região central da cidade.

Durante a operação, os policiais apreenderam 84,3 gramas de crack, 496 gramas de maconha e 4,6 gramas de cocaína. Também foram encontrados R$ 4.878,75 em dinheiro, uma arma de fogo tipo garrucha calibre .38, seis balanças de precisão, celulares, materiais usados para embalar drogas, cadernos com anotações do tráfico e um sistema de monitoramento por câmeras.

Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de três meses de investigação. As apurações indicaram a existência de uma rede organizada de comercialização de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos e uso de diferentes imóveis para armazenamento, preparo e venda dos entorpecentes.

As investigações também apontaram a participação de adolescentes, de 15 e 16 anos, nas atividades criminosas.

A ação contou com quatro equipes policiais: duas da 1ª Delegacia de Polícia, uma da Delegacia Regional e uma da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí.

Os suspeitos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia da cidade, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em alguns casos, posse irregular de arma de fogo. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m