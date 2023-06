Bêbado e com CNH suspensa, motorista de Hilux causa acidente com 2 carros na Av. Ceará

O motorista de uma Toyota Hilux, de 48 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (23), após dirigir embriagado e com a carteira de habilitação suspensa, além de provocar um acidente envolvendo mais dois veículos na Avenida Ceará, na região do bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Ao ser abordado, o homem apresentava evidentes sinais de embriaguez como olhos vermelhos, vestes descompostas, odor etílico, dificuldade de locomoção, tendo ainda urinado na própria roupa. No teste do bafômetro, o resultado deu 1,17 mg/l de teor alcoólico na sangue.

Segundo consta o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no sentido centro ao bairro da avenida, quando um Fiat Sena e uma Toyota Hilux seguiam no fluxo da via, quando pararam na pista de rolamento em razão dos demais carros que seguiam a frente também pararem por conta do fluxo de veículos.

Porém, o motorista embriagado que vinha logo atrás com sua Hilux, não percebeu a situação e bateu na traseira da caminhonete, fazendo com que o veículo fosse para frente e colidisse também com o Siena.

Com o impacto, os veículos atingidos ficaram danificados e a Hilux que provocou o acidente, ficou com a frente bastante destruída e precisou ser guinchada. No local, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar compareceu e fez todos os trâmites.

O homem recebeu voz de prisão após o flagrante. Na verificação dos militares, foi constatado que o condutor estava com a CNH suspensa há alguns anos, conforme processo vigente no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto de Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

