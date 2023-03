DiscussÃ£o no trÃ¢nsito termina com perseguiÃ§Ã£o e tiro na Capital

Uma discussão de trânsito envolvendo dois carros terminou com perseguição e tiros na manhã de hoje (25), na Avenida Hiroshima, em Campo Grande. Um dos condutores, que é técnico agropecuário, acionou a Polícia Militar após um disparo atingir o pneu de seu veículo.

O caso aconteceu por volta das 10h, no bairro Carandá Bosque, região norte da Capital. De acordo com a vítima, o condutor saiu de dentro do complexo do Comando-Geral da Polícia Militar. O condutor garante que em nenhum momento provocou ou sequer chegou a falar com o outro motorista.

“Ao passar pelas rotatórias ele fazia que ia para um lado, mas ia para outro. Perto da Hiroshima ele fez isso de novo e eu dei sinal de luz, para avisar que tinha gente atrás para ele não fechar mais o trânsito”, explica o técnico agropecuário.

Em determinado momento, os dois carros seguiam pela Avenida Hiroshima, quando o motorista teria atirado nos pneus do veículo da vítima, que parou próximo à rotatória com a Rua Lise Rose.

O condutor relatou que o disparo foi dado por um homem que dirigia um carro branco. Peritos estiveram no local e recolheram uma cápsula de pistola no asfalto.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O condutor que fez os disparos não foi localizado. Os investigadores procuram por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o caso.

