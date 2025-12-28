Discussão no trânsito termina com policial apontando arma para motorista em Camapuã

Uma briga de trânsito resultou em uma ameaça armada no Centro de Camapuã. O caso envolveu um policial militar e um motorista e está sendo apurado pelas autoridades locais.

A situação ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais, que mostra o policial apontando uma arma em direção a um veículo durante o desentendimento. Segundo o presidente do Conselho de Segurança de Camapuã, Joelvis Cunha, as imagens foram encaminhadas para apuração, conforme informou ao Navega MS.

O motorista envolvido, morador da cidade e que preferiu não se identificar, relatou que a confusão começou com uma discussão no trânsito, marcada por troca de xingamentos. Ele afirmou que, em determinado momento, o policial sacou a arma e passou a apontá-la em sua direção.

Ainda segundo o condutor, ele permaneceu dentro do carro durante toda a ocorrência, com as mãos no volante, e estava sozinho no veículo, pois havia ido ao local para comprar um presente para a filha.

O motorista confirmou que havia um facão guardado debaixo do banco do passageiro, em razão de um abate recente de animal, mas garantiu que o objeto não foi retirado nem utilizado. Já testemunhas afirmaram que o facão teria sido exibido durante a discussão, enquanto o policial apontou a arma como forma de defesa. As versões serão analisadas pelas autoridades.

