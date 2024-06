Dívida de duas caixinhas de cerveja motivou assassinato de homem em Juti

Os autores do assassinato de Aldoberto Pereira Barbosa, de 38 anos, em Juti foram identificados e presos durante a última quinta-feira (13). O crime aconteceu na casa da vítima, na noite de terça-feira (4).

Conforme as informações policiais, os autores seriam pai e filho, de 43 e 18 anos. Eles teriam ido até a cidade para a matar Aldoberto por conta de uma dívida de duas caixas de cerveja, no valor total de R$ 46,00, que a vítima havia feito na conveniência do homem.

Os autores serão indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, permanecendo presos à disposição da Justiça

Achado – O corpo da vítima foi encontrado na manhã de quarta-feira (5), na Rua Princesa Isabel. Segundo o já divulgado pela reportagem, os vizinhos ouviram alguns barulhos de tiros sendo efetuados por volta das 22h noite de terça, mas não saíram para verificar o que estava acontecendo.

Já pela manhã do dia seguinte, como a vítima não saiu para ir trabalhar, os vizinhos entraram na casa de Aldoberto e o encontraram sem vida.

A Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Técnica foram acionadas. As autoridades constataram que a vítima tinha perfurações na cabeça, ombro e rosto.

Aldoberto teria se mudado de Naviraí para Juti recentemente.

