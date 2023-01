Dívida por droga motivou assassinato de homem no Los Angeles em dezembro

A Polícia Civil, por meio da 5° Delegacia, indiciou o Jeferson Peralta Ximenes, de 27 anos, suspeito pelo crime de posse irregular de arma de fogo e homicídio contra Gidimauro da Silva Carvalho, de 37 anos, encontrado morto a tiros em um imóvel no bairro Los Angeles, em Campo Grande, na madrugada do dia 12 de dezembro.

Segundo informado pelo delegado titular Rodolfo Daltro, as investigações apontaram que a vítima foi morta em decorrência de uma dívida por causa de venda de droga na região.

Durante a tarde de quarta-feira (18), dias após a polícia identificar a autoria e motivação, o principal suspeito se apresentou na delegacia e assumiu ter disparado contra Gidimauro, mas que agiu em legítima defesa.

Ainda conforme as explicações apresentadas pelo suspeito, no dia do crime ele estaria andando com uma pistola de calibre 9 milímetros na cintura, quando foi informado por alguém de que a Polícia Militar estaria realizando rondas pelo Los Angeles. Assim, evitando ser abordado, ele se dirigiu até sua residência no intuito de guardar a arma.

Porém, ao chegar no imóvel visualizou Gidimauro tentando entrar e forçando a porta, momento em que ele pediu para que a vítima parasse e levantasse as mãos, numa forma de permanecer rendido. No entanto, segundo o suspeito, houve uma tentativa de Gidimauro partir para cima do autor, quando foi efetuado seis disparos.

O delegado explicou ainda que as diligências continuam para apurar a versão apresentada de legítima defesa, que segundo Daltro, "apresentou várias inconsistências", além de apreender a arma usada no crime, no qual o suspeito informou que a pistola foi extraviada durante a fuga.

O suspeito foi ouvido e liberado ainda na quarta-feira. Ao JD1 Notícias, Rodolfo Daltro salientou que vai realizar mais diligências, ouvir outras pessoas e depois finalizar o inquérito para eventualmente representar pela prisão preventiva de Jeferson pelos crimes relatados e caberá a Justiça de Mato Grosso do Sul, aceitar ou não o pedido.

