DOF apreende carga contrabandeada de R$ 2,1 milhÃµes em Santa Rita do Pardo

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, nesta quarta-feira (11), um homem, de 41 anos, transportando um caminhão-baú cheio de contrabando em Santa Rita do Pardo. A ação ocorreu durante bloqueio na MS-040, na zona rural do município.
Durante abordagem, o motorista admitiu que carregava “muamba”. A vistoria no veículo revelou 105 volumes contendo cigarros, cigarros eletrônicos, vestuário e essências de narguilé.
O motorista informou que havia retirado a carga em Campo Grande e pretendia levá-la até São Paulo, onde receberia R$ 6,5 mil pelo transporte.
O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 2,1 milhões e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas.
