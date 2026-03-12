Menu
DOF apreende carga contrabandeada de R$ 2,1 milhÃµes em Santa Rita do Pardo

VeÃ­culo transportava 105 volumes de cigarros, roupas e essÃªncias de narguilÃ© com destino a SÃ£o Paulo

12 marÃ§o 2026 - 18h51Luiz Vinicius
Carga apreendida pelos policiaisCarga apreendida pelos policiais   (DivulgaÃ§Ã£o/DOF)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, nesta quarta-feira (11), um homem, de 41 anos, transportando um caminhão-baú cheio de contrabando em Santa Rita do Pardo. A ação ocorreu durante bloqueio na MS-040, na zona rural do município.

Durante abordagem, o motorista admitiu que carregava “muamba”. A vistoria no veículo revelou 105 volumes contendo cigarros, cigarros eletrônicos, vestuário e essências de narguilé.

O motorista informou que havia retirado a carga em Campo Grande e pretendia levá-la até São Paulo, onde receberia R$ 6,5 mil pelo transporte.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 2,1 milhões e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas.

