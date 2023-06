DOF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 2,6 milhões na fronteira

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

A carga valiosa com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Pataguai foi apreendida na madrugada deste sábado (3) por Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).



Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo para fiscalização na rodovia MS-299, área rural do município de Japorã, quando deram a ordem de parada ao condutor da carreta que seguia com placas paraguaias.



O motorista desobedeceu a ordem e abandonou o veículo alguns quilômetros à frente e não foi localizado.



Ao checarem o veículo, os agentes localizaram registro de furto do Volvo FH 440 ocorrido em Curitiba (PR), no dia 14 de maio de 2023. Já o semirreboque havia sido roubado em Imbituva (PR), dois dias antes.



A carga de cigarros avaliada em R$ 2,6 milhões, e a carreta apreendida, foram entregues na Receita Federal de Mundo Novo.

