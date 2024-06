Dois caras numa bike: Idoso é roubado por dupla supostamente armada em Dourados

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um idoso de 65 anos foi roubado, na noite de quinta-feira (30), em Dourados, após uma dupla de criminosos, montados em uma bicicleta, afirmarem que estavam armados e exigirem os pertences da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso seguida pela Rua Cuiabá, região do Jardim Clímax, quando os dois suspeitos o abordaram e, fazendo menção de estarem armados, exigiram os pertences.

Os criminosos levaram a carteira do idoso, com R$ 70 em espécie, e documentos pessoais. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também