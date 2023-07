Dois corpos carbonizados são encontrados em locais diferentes em Três Lagoas

Sarah Chaves, com informações da Rádio Caçula

O corpo de uma mulher completamente carbonizado foi encontrado por populares no início da manhã deste sábado (21) atrás da UNEI em Três Lagoas. testemunhas acionaram a Força Tática do 2°Batalhão da Polícia Militar

A vítima foi reconhecida através das unhas pintadas e vestia uma roupa quadriculada e pele morena.

As equipes da Perícia e da Polícia Civil estivera, no local. Pouco depois outro corpo foi encontrado nas margens da BR- 158, próximo ao bairro Montanini, em Três Lagoas.

Desta vez a vítima fo identificada como sendo um homem.

De acordo com a Polícia Civil ainda não foi possível a identificação dos cadáveres. "As equipes da Delegacia da Cidade juntamente com a Perícia estão trabalhando nas investigações", informou.

