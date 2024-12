Dois detentos fugiram de prisão pelo telhado em Minas Gerais

Dois detentos fugiram do Presídio Promotor José Costa, em Sete Lagoas, Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (6).

De acordo com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), Marcos Vinicius Rodrigues Magalhães, de 22 anos, e Guilherme Marçal Fernandes, de 24, estavam na escola dentro da unidade prisional quando se esconderam e escaparam pelo telhado após o término das aulas.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), dois veículos estavam aguardando pelos fugitivos do lado de fora do presídio no momento da fuga.

Após o incidente, a unidade prisional iniciou um procedimento interno para investigar como a fuga ocorreu.

