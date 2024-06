Dois dias depois de ser solto, menor que sequestrou bebê é preso traficando em Bataguassu

O adolescente, de 17 anos, foi preso por tráfico dois dias depois de ser solto por ter sequestrado e ameaçado matar um bebê em Bataguassu. Ele foi pego novamente durante a madrugada deste sábado (29).

Conforme as informações do site Cenário MS, o menor estava internado na UNEI de Três Lagoas desde o dia 13 de maio, quando foi capturado durante uma ação da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, depois de tentar sequestrar novamente o bebê. No entanto, ele foi solto na quinta-feira (28).

Em liberdade, o rapaz ficou na casa onde mora com a vó. No entanto, na madrugada de ontem,equipes da Força Tática da Polícia Militar de Bataguassu flagraram um usuário andando com crack próximo ao cemitério, por volta das 2h da manhã. Ao ser abordado, ele contou onde havia comprado a droga, sendo que a boca de fumo seria a residência do menor.

Dando continuidade as investigações sobre os fatos, as autoridades invadiram o local. Ao ver a polícia entrando, o menor gritou: "Perdi! Perdi! O flagrante tá na mesa."

Segundo registro policial, na mesa da cozinha, em um prato havia frações de crack e maconha prontos para comercialização. Com o menor, também foi apreendido R$ 130 em dinheiro, que segundo os policiais, teria sido arrecadado aquela noite com as vendas das drogas.

Diante dos fatos, o usuário e o menor foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também