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PolÃ­cia

Dois dos trÃªs mortos em confronto com a PM em Coxim sÃ£o identificados

Terceiro morto ainda nÃ£o foi identificado pelo IML

17 marÃ§o 2026 - 17h55Vinicius Costa
Casa onde aconteceu o confrontoCasa onde aconteceu o confronto   (PC de Souza/EdiÃ§Ã£o MS)

Dois dos três mortos no confronto com a Força Tática na madrugada desta terça-feira (17), em Coxim, já foram identificados. São Gabriel da Silva Franca, de 21 anos, natural de Itiquira (MT), e Nicolas Samuel Bruno Reis Pereira, de 18 anos, nascido em São Paulo, mas com último endereço registrado em Chapadão do Sul (MS). O terceiro corpo ainda não teve a identidade confirmada; peritos coletaram digitais e aguardam o resultado. Todos permanecem no Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.

Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada após denúncia de disparos de arma de fogo na rua Verônica Tobias, no bairro Jardim São Paulo. Ao chegar ao local, os policiais tentaram abordar os suspeitos, mas foram recebidos com tiros, inclusive de um indivíduo que tentou fugir pelos fundos da residência.

A troca de tiros envolveu ainda outros dois ocupantes da casa, que também dispararam contra a equipe, segundo a corporação. Em resposta à agressão, os policiais revidaram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas ao chegar ao endereço, os três já estavam sem vida. A perícia realizou todos os procedimentos no local, que também foi isolado para garantir a preservação das evidências.

No imóvel, foram apreendidas armas de fogo, munições e duas motocicletas com registro de roubo. De acordo com as investigações iniciais, os três mortos podem ter ligação com facções criminosas que atuam na região.

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