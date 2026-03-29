Dois homens ficam feridos em atentado em frente a conveniência em Campo Grande

Dois homens, de 22 e 35 anos, foram feridos por disparos de arma de fogo em frente a uma conveniência, no Jardim Canguru, em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo, dia 29.

Relatos apontam que um indivíduo chegou em uma motocicleta e abriu fogo contra o homem mais velho. Os tiros também acertaram a segunda vítima e após o fato, o suspeito deixou o local.

Segundo consta no boletim, o fato pode estar relacionado a um possível relacionamento amoroso entre o homem mais velho com uma mulher, que não teve o nome divulgado.

As duas vítimas foram socorridas para a Santa Casa e a informação repassada para as autoridades é que o estado de saúde era considerado estável.

O caso foi registrado como homicídio simples de forma tentada na delegacia.

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