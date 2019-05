Dois homens são presos com carro roubado em Três Lagoas

Matheus Henrique, com informações do Rádio Caçula

Em Três Lagoas, a Patrulha Rural do 2º batalhão da Polícia Militar, prendeu, no sábado (18), dois homens que seguiam com um veículo roubado, às margens da MS-377.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe realizava policiamento na área e avistou o automóvel em atividade suspeita.

Ao fazer a abordagem, a polícia solicitou os documentos de porte obrigatório e, ao averiguar o Certificado de Licenciamento do Veículo (CLRV), constataram que o documento era falso.

Imediatamente os homens receberam voz de prisão por falsificação de documentos. O veículo passou por uma vistoria mais avançada, e os policiais identificaram o chassi adulterado, constatando que o mesmo havia sido roubado.

Para a equipe de patrulha, os homens confessaram que receberiam R$ 2 mil para levar o automóvel da cidade de Belo Horizonte (MG) para Ponta Porã (MS), onde deixariam o veículo para preparo no transporte de drogas, no Paraguai, e levariam dois outros veículos, carregados de drogas, de volta à capital mineira.

