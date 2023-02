Dois homens são presos por estuprar familiares em MS

Dois homens, que não tivem identidade revelada, foram presos na noite desta segunda-feira (20), por mandado de Prisão Temporária acusados de estuprarem familiares. Entre as vítimas estão filha, sobrinha e neta dos autores.

O caso é investigado pela Delegacia de Miranda, e com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), de Aquidauana, cumpriu o mandado de prisão ontem. Uma das vítimas, filha e sobrinha dos autores, relatou que era abusada pelo próprio pai com 11 anos, na época, eles levavam uma vida de "marido e mulher", resultando em uma gravidez, tendo filho com o pai.

A vítima ainda relatou, que a sua filha, neta do autor, também foi abusada sexualmente, quando tinha 11 anos. O homem possui outras duas filhas de outro relacionamento, de 3 e 5 anos de idade, e, durante as investigações foi descoberto que a filha mais velha já relatou irritação e ardência nas partes íntimas, o que a levou a crer que os abusos continuam.

Para comprovar estes abusos foram realizados procedimentos de escuta especializada e exames sexológicos. O segundo suspeito, abusou sexualemnte do seu sobrinho e filho de 14 anos de idade, sob ameaças, o ato foi confirmado pelo menor.

Os suspeitos permanecerão à disposição da justiça e a Polícia Civil continuará a servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense.

