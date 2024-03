Dois internos fogem da PenitenciÃ¡ria de SeguranÃ§a MÃ¡xima

Dois internos fugiram do Estabelecimento Penal Jair Ferreira De Carvalho, a Penitenciária de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a madrugada desta segunda-feira (4).

O JD1 Notícias acompanha o caso e soube os internos que fugiram seriam Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos. Ambos estavam cumprindo pena no regime fechado pelos seus respectivos crimes.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a fuga aconteceu às 4h da manhã e os dois internos teriam jogado uma corda e pularam o muro lateral da penitenciária.

A reportagem entrou em contato com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), que encaminhou uma nota explicando o caso. Veja a nota enviada pela Agepen:

"A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) apura as circunstâncias da fuga de dois internos do Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho” (EPJFC), em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (4.3). Ao todo, quatro tentaram fuga, mas dois não conseguiram.

A fuga dos internos Douglas Luan Souza Anastácio e Naudinei de Arruda Martins ocorreu por volta das 03h40, pelo muro e com o auxílio de uma corda. Eles estavam alojados no Pavilhão 6.

Os dois presos que foram capturados estão isolados em cela disciplinar e responderão Procedimento Administrativo Disciplinar (Padic).

A AGEPEN acionou, imediatamente, outras forças de segurança para ajudar nas buscas e recaptura".

* Matéria atualizada às 9h21 para acréscimo e correção de informação

