Dois são presos após confusão com a GCM por causa de linhas chilenas

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para averiguar a invasão do CRAS Vida Nova, localizado na rua Jaci Maria de Azevedo, no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, na tarde de sábado (27). Ao chegarem no local, os guardas conversaram com o segurança, Osvaldo José Correia Lima.

Segundo ele, um grupo com crianças, adolescentes e adultos estavam invadindo o CRAS para pegarem umas pipas. Mas quando o segurança interviu, eles o xingaram e zombaram da idade dele.

Os guardas fizeram vistoria no local, mas os invasores pularam o muro para saírem do CRAS. Sendo este, um muro baixo e de fácil acesso. Por causa desse caso, a guarnição começou a orientar a população local sobre os riscos de usar linha com cerol, linha chilena e o que mais for perigoso.

Foram recolhidos três carretéis com linha chilena, o que causou alvoroço nas pessoas que estavam soltando pipas no local, que começaram a xingar os guardas. Eles chegaram a cercar a guarnição afim de pegar as linhas de volta. Uma dos indivíduos conseguiu arrancar um carretel da mão de um GCM.

Diante disso, foi solicitado apoio de mais viaturas. Um morador ameaçou de morte um dos guardas e incentivou a população a agredir a guarnição, resultando em voz de prisão para ele, que foi imobilizado e algemado.

Ele resistiu a prisão, e tentou fugir, mas não conseguiu. O restante das pessoas começaram a atirar pedras, garrafas de vidro, madeiras e outros objetos nos guardas, que tentou apartar a população com spray de pimenta e bombas de gás lacrimogênio, até que muitos se afastaram.

Dois homens foram presos e levados para a DEPAC Cepol.

