Dois são presos com mais de 300 tabletes de maconha no interior

Cerca de 250 kg foram apreendidos e dois homens, de 21 e 22 anos, acabaram sendo presos na noite de quarta-feira (8) no Distrito do Boqueirão, em Jardim.

De acordo com as informações policiais, os homens transportavam 318 tabletes de maconha dentro do carro em que estavam.

No momento da abordagem o passageiro de 21 anos saiu correndo em disparada em direção a Cohab aeroporto, onde foi capturado instantes depois.

A droga, o veículo e os dois autores foram entregues a delegacia de Polícia Civil de Jardim.

Deixe seu Comentário

Leia Também