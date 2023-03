Dois são presos transportando pasta base de cocaína para Campo Grande

Dois homens, 27 e 30 anos, foram presos por tráfico de drogas, nesta terça-feira (14), em Rio Negro. A pasta base de cocaína estava escondida dentro de dois tambores.

Conforme as informações policiais, a equipe policial realizava fiscalização no centro da cidade, quando abordou uma caminhonete S-10 com os dois ocupantes. Ambos apresentaram documentação pessoal e do veículo e, inicialmente nada de irregular foi encontrado.

No entanto, quando os policiais procederam com a revista no interior da caminhonete, dois tambores de cor azul na carroceria e algumas caixas de papelão foram notadas, sendo que o motorista ao ser questionado sobre o que havia dentro das caixas, disse que se tratava de cocaína.

Quando abriram as caixas, os policiais constataram a existência de vários tabletes de cocaína, pasta base de cocaína e alguns pacotes de maconha. Os autores confessaram que pegaram a droga na cidade de Corumbá e entregariam em Campo Grande.

Os autores foram presos e encaminhados juntamente com o veículo e os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Civil.

