Dois suspeitos tem "CPF's cancelados" após troca de tiros com a PM em Ribas

A Polícia Militar durante patrulhamento recebeu um chamado de que um veículo Corsa com dois homens estavam na BR-262 sentido Ribas do Rio Pardo para Campo Grande para socorrer um outro veículo carregado com drogas que estava danificado.



Em diligência, os policiais militares encontraram os suspeitos a 30 km de Ribas e foi dada ordem de parada, porém eles continuaram em alta velocidade, até um ponto onde reduziram a velocidade e jogaram o veículo na mata, os dois homens que estavam dentro do carro desceram e efetuaram disparos contra os policiais.

Um dos disparos efetuados atingiu a porta direita dianteira da viatura enquanto estava aberta. Para cessar a agressão, os militares efeturaram disparos contra os autores que foram atingidos no tórax.

Após o confronto, a guarnição constatou que os autores Gabriel (25 anos) e Anderson (23 anos) ainda respiravam e pediam socorro, eles foram levados de imediato para o Hospital Municipal Dr. José Maria, onde foi constatado o óbito dos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, os dois foram identificados e foi verificada a existência de diversas anotações nas fichas criminais. “Sendo que os dois tinham passagens policiais por tráfico, furto, roubo, ameaça, desobediência e indícios que tinham certo tipo de ligação com uma facção criminosa”, divulgou a polícia.

A apuração completa dos fatos, em relação a lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial militar, será averiguada por meio de Inquérito Policial Militar (IPM).

Após constatação dos óbitos, empresa de serviços funerários de Campo Grande estava em Ribas do Rio Pardo e fez a remoção dos corpos. Na frente do hospital, diversos familiares e conhecidos dos dois rapazes estiveram presentes, inclusive a mãe e a avó de um deles.

O caso foi registrado como “homicídio decorrente de oposição a intervenção policial” na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

