Domingos Brazão tinha HD com informações de delações contra ele, diz PF

A Polícia Federal (PF) encontrou em um HD externo apreendido na casa de Domingos Brazão, em março deste ano, arquivos com informações sigilosas de delações premiadas contra ele.

Brazão está preso desde março por suspeita de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018.

Segundo a PF, Brazão mantinha no HD de um terabyte, os termos de declaração das delações do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, e de seu filho, Jonas Lopes de Carvalho Neto.

Os dois implicaram Brazão em um suposto esquema de corrupção que o levou à prisão em 2017, em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Segundo os investigadores, “as estreitas relações dos réus com empresários e integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo tinham por finalidade perpetuar um esquema de corrupção institucionalizado no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por anos, com a participação de quase todos os integrantes da Corte”.

A informação sobre o HD consta no novo relatório da PF sobre o caso Marielle. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana com informações do caso.

