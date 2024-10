Domingou com muito sol e calor em Mato Grosso do Sul

O sol segue predominando todo o território sul-mato-grossense durante este domingo (13). Ainda assim, não estão descartadas as possibilidades de tempestades isoladas no estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas começam a subir ainda mais. Assim como ontem, podem alcançar os 37°C.

O calorão acontece por conta da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Com baixa umidade relativa do ar, as autoridades recomendam que a população se hidrate e evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Confira no mapa:

