Dona de conveniência é presa após ser racista com cliente: 'Nega do cabelo duro'

A dona de uma conveniência, de 38 anos, foi presa depois de ofender uma cliente por conta da cor dela. O caso aconteceu na madrugada de domingo (9), no Bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 20 anos, estava no estabelecimento junto com o namorado. Em determinado momento, a jovem e a proprietária do local tiveram uma discussão.

Após essa briga inicial, a comerciante disse: “Fala pra sua esposa alisar o cabelo. O cabelo dela e duro. Nega do cabelo duro". Algumas pessoas que estavam na conveniência se indignaram com a situação, dando inicio a outra confusão, mas desta vez, generalizada.

A Polícia Militar foi acionada, encaminhando as partes para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

