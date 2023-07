Dono de Audi, se recusa a abaixar o som, ameaça e agride policiais no Santa Mônica

Incomodado com a perturbação de sossego constante do vizinho, um morador do Bosque Santa Mônica acionou a Polícia Militar na noite de ontem (1) para resolver o som alto.



Com a chegada guarnição, o homem identificado como Fábio Rodrigo Vieira de 47 anos, responsável pelo veículo Audi que estava com som alto de imediato respondeu que não iria baixar o volume do sim.



Foi informado ao morador que havia uma vítima e mais uma vez os militares solicitaram que ele baixasse o volume do som para que a guarnição pudesse orientá-lo, neste momento o senhor Fabio, abriu o portão social com agressividade e passou a proferir palavras de ameaças, dizendo. "Eu vou fazer vocês perderem a farda, Vocês são uns bostas, eu conheço a diretora do Gacep e promotores vocês me perseguem enquanto vocês não morrerem na frente da minha casa eu não irei sossegar".



Neste momento compareceu no local o vizinho que solicitou a PM, informando que já não aguenta mais a situação, inclusive já possui diversos chamados via 190 e relatou ainda que possui filho menor de idade autista que precisa de necessidades especiais.



Fábio novamente passou a proferir ameaças contra a guarnição e contra o vizinho. Ao saber que iria ser conduzido para a delegacia, Fabio disse que ninguém levaria seu aparelho de som e resistiu a conversa, quando recebeu voz de prisao o autor chutou e derrubou policiais e precisou ser contido.



Durante a detenção do autor, sua companheira, Loisi Carla, tentou impedir a prisão do mesmo, ameçando os policiais. " vocês irão se f conhecemos gente poderosa logo irão comer capim pela raiz". A mulher também precisou ser contida e algemada



Conforme registro policial, os dois apresentavam um forte odor etílico e confirmaram ter ingerido bebida alcoólica durante toda a tarde.



Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário de parque cepol juntamente com o veículo Audi e o som automotivo. O caso foi registrado como perturbação do sossego, resistência, ameaça e desacato.

Deixe seu Comentário

Leia Também