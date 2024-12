Dono de bar é detido após ser flagrado com máquinas caça-níqueis no São Conrado

Homem, de 51 anos, proprietário de um bar na rua Ponta da Praia, no Jardim São Conrado, em Campo Grande, foi detido e conduzido para a delegacia após ser flagrado com duas máquinas caça-níqueis no estabelecimento, na noite desta segunda-feira (16).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma pessoa, onde a explicação era que o pai da denunciante estava apostando e perdendo todo o valor do salário.

Ao chegar no local, os policiais notaram que as máquinas estavam na entrada do estabelecimento, que prontamente foram apreendidas para serem levadas até a delegacia. Os militares entrevistaram o proprietário do bar, onde ele disse que teria pegado as máquinas de uma pessoa que era apenas conhecido como 'Pedro'.

Ele também frisou que não sabe a origem, nem a procedência das máquinas, apenas que 'Pedro' seria o responsável pelo recolhimento dos valores e a manutenção das máquinas.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como jogo de azar.

