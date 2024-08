Dono de barracão apanha ao cobrar aluguel atrasado em Coxim

Homem, de 38 anos, apanhou durante uma briga no barracão da sua casa, localizada na Vila São Paulo, em Coxim. Ele estava cobrando o aluguel do barracão, que está atrasado há 3 meses.

Conforme o boletim de ocorrência, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13), o homem foi até o barracão para cobrar o inquilino, pois o aluguel estava atrasado há 3 meses.

Porém, ao chegar no local o proprietário do imóvel foi agredido com tapas e socos no rosto. Por medo de algo pior acontecer, a vítima saiu correndo do local, procurando ajuda de familiares.

Posteriormente a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também