Dono de chácara é multado em R$ 5 mil por crime ambiental

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Iguatemi e verificaram no final da tarde da quinta-feira (10), em uma chácara, localizada a 20 km da cidade, a degradação de área de 2.000 metros quadrados de áreas de nascentes e matas ciliares de um córrego que corta a propriedade, que são de preservação permanente (APP) e protegidas por lei. O chacareiro de 56 anos foi multado em R$ 5.000,00.

Com uso de uma máquina pá-carregadeira, que estava realizando a obra no local no momento da chegada dos Policiais, o homem, residente em Iguatemi, construiu um tanque de piscicultura dentro da área protegida, sem a autorização ambiental. As atividades foram interditadas e a máquina foi apreendida.

Ele responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção e ainda foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental estadual um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).

Deixe seu Comentário

Leia Também