Dono de conveniência é assassinado a tiros no Parque do Lageado

Lucas Ferreira Sanabria, de 28 anos, dono de uma conveniência, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (7) na rua Cenira Soares Magalhães, no Parque do Lageado, em Campo Grande. A vítima chegou a ser levada por populares para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou que Lucas foi chamado pelo suspeito, que inicialmente pediu uma cerveja, mas assim que o rapaz retornou para entregar o produto, acabou sendo atingido por vários disparos.

Foram pelo menos dois tiros no abdômen, dois nas costas e um no braço direito. A esposa de Lucas abriu a grade de proteção e passou a pedir por socorro, quando uma testemunha colocou a vítima em um carro e com a mulher, buscaram atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou andando e após realizar os disparos, fugiu do local correndo. Outras pessoas afirmaram que ouviram mais três tiros a cerca de 300 metros de onde teria acontecido o crime.

A Polícia Militar, após ser acionada e fazer todo o levantamento do crime, encontrou duas cápsulas de calibre 9 milímetros. A Perícia Científica não compareceu ao local, pois a cena do crime não foi preservada.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e passa a ser investigado pela Polícia Civil.

