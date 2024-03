Dono de conveniÃªncia escapa da morte ao enfrentar ladrÃµes durante assalto em TrÃªs Lagoas

O dono de uma conveniência localizada na cidade de Três Lagoas, escapou da morte ao conseguir fugir de disparos efetuados por ladrões armados durante um assalto, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (29).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, dois homens entraram no local já anunciado o assalto, enquanto mostravam uma faca e um revólver. Bastante agressivos, eles teriam subtraído dinheiro do caixa e duas garrafas de uísque, além da carteira com cartões de crédito de um cliente que estava no estabelecimento.

Ao ver a situação, o dono da conveniência enfrentou os assaltantes, sendo alvo de alguns disparos que por sorte, não o atingiram, acertando o freezer do comércio. Depois dos tiros, os bandidos fugiram correndo.

Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas para ir até o local, mas ninguém foi preso por conta da ação delituosa. O caso está sendo investigado.

