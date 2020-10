Dono de "lava-jato" é preso por revenda de carros roubados

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na terça-feira (13), policiais civis prenderam um homem de 59 anos, dono de um lava-jato que estaria sendo utilizado para comercializar veículos roubados e de furtos em Aquidauana. O proprietário foi preso em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículos.

No lava-jato, foram apreendidas quatro motocicletas sem origem definida; um veículo com placas de Ponta Porã, também sem origem definida; placas artesanais, tintas e fitas crepes para pintura das placas adulteradas; R$ 44.327,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e sete reais) em espécie; diversos documentos de motos que não estavam no local e partes de motos desmontadas.

Uma das placas adulteradas apreendidas durante as buscas possui a mesma numeração da placa de motocicleta apreendida na cidade de Anastácio, em posse de conduzido preso em flagrante por receptação dolosa, que, no interrogatório, afirmou ter adquirido o veículo do mesmo comerciante.

O comerciante preso em flagrante foi levado ao cárcere e ficará à disposição da justiça, que decidirá pela conversão do flagrante em prisão preventiva ou por sua liberdade provisória.

A polícia Civil conta com denúncias anônimas pelo WhatsApp número 99125-1566.

