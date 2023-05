Dono de mercado é preso por vender carne de abate clandestino

O dono de um mercado, de 46 anos, localizado no Assentamento Guaicurus, em Bonito, foi preso no sábado (20), por vender carne fruto de abate clandestino.

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu durante uma fiscalização no estabelecimento por intermédio da Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), Delegacia de Bonito, e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) Delegacia Regional de Jardim e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO).

Durante a vistoria foi apurado que a carne vendida à comunidade era fruto de abate clandestino, sem observação das medidas sanitárias obrigatórias, que coloca em risco a economia e a saúde da população. Após a prisão do dono do estabelecimento, as equipes de fiscalização fizeram o descarte sanitário da carne.

As investigações seguem para apurar a origem do animal, bem como o estado de saúde, se é ou não vacinado, entre outros dados. Após o levantamento, é possível agravar a situação do conduzido que será encaminhado à audiência de custódia.

