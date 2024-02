Dono de tabacaria é baleado na bunda durante festa no Lageado

O dono de uma tabacaria de Campo Grande levou um tiro na bunda durante uma briga no final de uma festa que acontecia na madrugada deste domingo (25), no Parque do Lageado, em Campo Grande. A confusão teria envolvido um casal e mais três pessoas.

Conforme o boletim de ocorrência, o evento contava até com música ao vivo e estava prestes a acabar. Em determinado momento, por volta de 1h50, ele foi para o outro lado da rua quando percebeu uma briga entre o grupo.

Observando a confusão, ele recorda de ouvir um disparo sendo efetuado. Instantes depois, o sócio proprietário do estabelecimento notou que foi atingido nos glúteos.

Por conta do ferimento, ele precisou ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico. As equipes identificaram então que a bala possa ter ficado alojada no corpo da vítima, uma vez que não havia nenhum buraco de saída da bala.

Para a Polícia Militar, o homem disse não conhecer o autor do disparo. Os militares chegaram a ir até o local da confusão, mas não encontraram suspeitos ou testemunhas dos fatos narrados pelo empresário.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também