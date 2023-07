Douradense morre após atropelar tamanduá e colidir contra poste de luz em MT

O douradense Diego Amaral dos Santos, de 30 anos, morreu após atropelar um tamanduá e bater em um poste de energia durante a noite de sábado (1°), na BR-364, em Rondonópolis, interior de Mato Grosso.

Conforme o portal Agora MT, testemunhas relataram que ele perdeu o controle depois de bater no animal. Por conta disso, acabou colidindo contra o poste. A força do impacto fez com que Diego tivesse diversas fraturas pelo corpo, morrendo ainda no local do acidente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas pode constatar o óbito.

Equipes da policia local investigam o caso.

